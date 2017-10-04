Во время митинга против скандальной автозаправочной станции на столичных Позняках полиция применила силу и спецсредства.

Как сообщает LB.ua, на место происшествия прибыла тактическая группа полиции. Против протестующих применили газ.

По данным издания, в результате столкновений с правоохранителями пострадали три человека, в том числе депутат Киевсовета Алексей Новиков.

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В Национальном корпусе сообщили, что полиция применяла дубинки и газовые баллончики против женщин и стариков.

Активисты НК взяли ответственность за разгром АЗС ОККО, против строительства которой выступают жители микрорайона.

Напомним, в Одесской области ранили полицейского.