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В зоне АТО двое наших бойцов получили ранения
Фото: Минобороны
Ситуация на Донбассе

В зоне АТО двое наших бойцов получили ранения

Боевики 19 раз нарушали перемирие

05.10.17 7
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За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 19 раз нарушили перемирие. Силы АТО были вынуждены 12 раз открывать ответный огонь. В результате боевых действий двое наших военнослужащих получили ранения.

После 18 часов враг из гранатометов и стрелкового оружия дважды обстреливал наши позиции на подступах к Авдеевке. Из этого же оружия пророссийские наемники трижды били в районе Невельского. А около 20 часов, в результате вражеского гранатометного огня неподалеку Новоселовки Второй получил ранения один наш военнослужащий.

На луганском направлении в конце суток оккупанты дважды били из минометов калибра 82 миллиметра по украинским укреплениям у Крымского. Вблизи этого же поселка противник активно применял гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

На мариупольском направлении вчера днем, в результате боевого противостояния неподалеку Красногоровки, получил осколочное ранение один украинский воин. Кроме того, под вражеским огнем из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вечером оказались наши опорные пункты у Водяного.

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