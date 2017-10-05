В Одессе совершено покушение на первого замглавы облсовета

В центре Одессы произошло покушение на первого заместителя главы Одесского областного совета, крупного предпринимателя, бывшего народного депутата от Батькивщины Олега Радковского. Об этом сообщает Думская.

Радковский получил три огнестрельных ранения на улице Греческой, 5, выходя из рыбного ресторана.

"По предварительным данным, в Радковского стреляли из малокалиберной винтовки. Чиновник ранен в ногу, руку и поясницу. Его жизни ничего не угрожает", – говорится в сообщении.

Полиция начала уголовное производство по факту покушения на заместителя председателя Одесского областного совета Олега Радковского по ст. 15 и ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

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Как сообщила пресс-служба прокуратуры Одесской области, которая осуществляет процессуальное руководство в деле, Радковский получил помощь в медучреждении, и сейчас его состояние стабильное.

Также правоохранители обеспечили круглосуточную охрану политику.

В свою очередь пресс-служба главного управления Нацполиции в Одесской области сообщила, что стрельба по Радковскому велась из машины, находящейся на парковке недалеко от одного из развлекательных заведений в центре города.