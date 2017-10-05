В Канаде появился свой "закон Магнитского"

Федеральный парламент Канады принял в третьем и окончательном чтении так называемый "акт Магнитского", который позволяет накладывать санкции на нарушителей прав человека по всему миру, в том числе – в России. Об этом сообщает Укринформ.

Законопроект поддержали 277 депутатов. Теперь документ должен подписать генерал-губернатор Канады, что ожидается уже в ближайшие дни.

В течение продолжительного обсуждения (более года) этого законопроекта авторы распространили его действие не только на чиновников-коррупционеров из России, но и на лиц, задействованных в нарушениях прав человека, независимо от их гражданства или страны проживания.

Хотя нынешняя редакция законопроекта не выделяет отдельно Россию, примечательно, что именно в Москве он вызвал наибольшее возмущение. В посольстве РФ даже пригрозили Оттаве "контрдействиями" в случае принятия.

Напомним, Сергей Магнитский умер в СИЗО в Москве в 2009 году. До ареста он расследовал обстоятельства многомиллиардного хищения из российского бюджета. Глава Hermitage Capital Уильям Браудер заявил, что Магнитского арестовали те самые люди, которых он обвинил в хищениях.

Его арест и смерть вызвали международный протест. США приняли "список Магнитского", который предусматривает запрет на въезд в США российских чиновников, причастных к этому делу.