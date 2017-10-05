На Киевщине автобус Нацгвардии столкнулся с пассажирским

Один человек погиб, восемь получили различные травмы

Утром в четверг, 5 октября, в Вышгородском районе Киевской области столкнулись пассажирский автобус и автобус Нацгвардии. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции в в Facebook.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, около 7.00, в Вышгородском районе. Пассажирский автобус сообщением "Дымер - Киев" столкнулся со служебным автобусом Национальной гвардии Украины, который двигался в колонне", - говорится в сообщении.

В результате ДТП погиб один нацгвардеец, еще семь военнослужащих и один пассажир автобуса получили различные травмы.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, которая выясняет причины и обстоятельства ДТП.