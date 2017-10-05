Ставка на блицкриг. Что приготовила Банковая в законах о реинтеграции Донбасса

Как и прогнозировал Фокус, вместо единого законопроекта по Донбассу президент внес в парламент два отдельных документа.

Первый под громоздким названием "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" и есть тот самый "закон о реинтеграции", появления которого ждали последние несколько месяцев.

Второй законопроект "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" фактически состоит из одного только пункта, которым продлевается действие т.н. "особого статуса" для ОРДЛО еще на один год (по действующему закону, "особый статус" перестает действовать с 18 октября).

Основные положения законов:

Россия является страной-агрессором, оккупировавшей украинские территории в Донецкой и Луганской областях. Очень подробно расписаны способы и методы действий российских оккупантов: от постоянных обстрелов гражданских объектов до введения российского рубля как единой валюты в ОРДЛО. "Деятельность вооруженных сил и других военных формирований РФ и оккупационной администрации РФ, которая противоречит нормам международного гуманитарного права, является незаконной, а любой выданный в связи с такой деятельностью акт является недействительным и не создает правовых последствий", - говорится в документе. Также указано, что Украина не несет ответственности за происходящее в ОРДЛО, в то же время у граждан Украины и самого государства остаются все права собственности на имущество, оставшееся на оккупированных землях. В преамбуле также содержится отсылка к 51 статье Устава ООН, который подтверждает право Украины на самооборону от вооруженного нападения.

Закрепление за Россией статуса агрессоров не даст ей возможности делегировать своих солдат для миротворческой миссии ООН на Донбассе

Благодаря этому новшеству спустя три с половиной года с начала войны наконец-то появляется адекватное правовое поле для Донбасса. Закрепляется реальное и давно сложившееся положение дел, когда именно РФ полноценно присутствует на Донбассе, несет всю ответственность за происходящее там, а общую ситуацию никак нельзя свести к понятию "антитеррористическая операция". Тем не менее, в законопроекте нет речи именно о войне с Россией – вместо этого идет апелляция к праву государства на "самооборону". Еще один важный момент – закрепление за Россией статуса агрессоров не даст ей возможности делегировать своих солдат для миротворческой миссии ООН на Донбассе. По крайней мере, именно такая задумка есть у авторов проекта, в ближайшее время в Совбезе ООН должен быть зарегистрирован проект резолюции от Украины по миротворцам.

Создается единый оперативный штаб, к которому переходит фактически вся полнота власти в зоне конфликта. Так, штабу будут подчиняться вооруженные силы, МВД, Национальная полиция, другие вооруженные формирования, он будет также контролировать и координировать военные или военно-гражданские администрации на местах. Поскольку ВСУ являются исключительно президентской сферой ответственности, Петр Порошенко полностью возьмет под контроль все происходящее в зоне конфликта. И не только там – в случае введения военного положения в любом регионе Украины, не только на Донбассе, он сможет распускать местные советы и прекращать полномочия мэров.

Создание подобного органа выглядит вполне логичным в условиях масштабной войны, как и подчинение ему всех силовых и даже гражданских структур, использование войск на Донбассе получает абсолютную легитимность. Единственный момент, который вызывает опасения – порядок въезда-выезда и перемещения товаров через линию разграничения тоже будет определяться начальником объединенного штаба вместе с СБУ – без независимого контроля, который обеспечить будет почти нереально, открываются огромные возможности для коррупции.

Украина берет на себя обязательство выполнять минские соглашения. Приоритетом являются вопросы безопасности. Полностью эта норма звучит так: "При осуществлении органами государственной власти Украины, их должностными лицами политико-дипломатических мероприятий по восстановлению территориальной целостности Украины в пределах международно признанной границы Украины обеспечивается приоритетность выполнения положений по безопасности Минского протокола от 5 сентября 2014 года, Минского меморандума от 19 сентября 2014 и "Комплекса мер "от 12 февраля 2015 с целью создания необходимых условий для политического урегулирования в соответствии с нормами и принципами международного права и законодательства Украины".

Причин, по которым Минские соглашения понадобилось вписывать в закон о реинтеграции, несколько. Во-первых, это может быть обязательством Украины перед странами Запада, лишним доказательством того, что Украина поддерживает мирный процесс. Тем более, что к минским соглашения руководство Украины и мировые лидеры и так апеллируют постоянно. Во-вторых, не зря появились слова о "приоритете положений о безопасности". На заседаниях трехсторонней контактной группы в том же Минске очень давно идут споры: в каком именно порядке выполнять минские соглашения. Украина позицию обозначила четко: сначала безопасность (прекращение обстрелов, разоружение, вывод войск и т.д.), потом – любые политические вопросы (выборы, особый статус и т.д.) У России и боевиков позиция ровно противоположная – для начала они требуют от Украины политических уступок. Потому норма в законе, по идее, должна лишний раз закрепить позицию Киева в этом вопросе.

Принятие данных законопроектов под вопросом, по крайней мере, в их нынешнем варианте. Но власть, судя по всему, настроилась проголосовать их уже в четверг

Но на деле все оказывается далеко не так очевидно. Прежде всего, минские соглашения – это не официальный международный документ, его не подписывали лидеры суверенных стран, никто его не ратифицировал, зато там стоят подписи представителей бандформирований Плотницкого и Захарченко, пусть и без указания их "должностей". Стоит ли вводить в украинское законодательство документ с таким неприятным "душком" и не будет ли это воспринято как шаг к легитимизации боевиков – вопрос открытый. Кроме того, в минских соглашениях четко не прописано, что такое "положения о безопасности", а это дает дополнительное пространство для манипуляций.

Продлевается т.н. "особый статус" для Донбасса. Под давлением Народного фронта эту норму вырезали из общего законопроекта и зарегистрировали отдельно. А под давлением западных союзников Украины она появилась как таковая. "Мы поддерживаем усилия Верховной Рады продлить действие особого статуса", - вскоре после регистрации законопроекта такая запись появилась в официальном твиттере американского посольства.

По сути, продление особого статуса еще на один год вряд ли изменит ситуацию на Донбассе. Этот закон формально действовал с октября 2014-го, и никого прогресса в мирном урегулировании не случилось, скорее наоборот. Тем более, что никуда не делся главный предохранитель, из-за которого закон де-факто не вступает в силу – проведение в ОРДЛО выборов, причем общепризнанных, по всем международным стандартам. Потому во власти уверяют, что ничего страшного от продления особого статуса не случится, это просто настойчивое требование Запада. Ведь без особого статуса, который согласно еще первым минским соглашениям Украина должна предоставить ОРДЛО, именно Киев можно будет обвинить в срыве мирного процесса, и, следовательно, возникнут проблемы с продлением санкций против России.

Но у продления статуса есть и немало оппонентов, как в обществе, так и среди депутатов. Их главный аргумент – введение "народной милиции", амнистия боевиков и другие нормы из закона про особый статус, которые в принципе недопустимы и являются предательством национальных интересов. Так что продлевать их действие, пусть только потенциальное, неправильно. К тому же, довольно популярны версии о том, что под двойным давлением Запада и России Украина все же пойдет на уступки по выборам в ОРДЛО, после чего закон об особом статусе вступит в реальную силу.

В любом случае, пока принятие данных законопроектов под вопросом, по крайней мере, в их нынешнем варианте. Но власть, судя по всему, настроилась проголосовать их уже в четверг. Оппозиция возражает – по регламенту, у нее есть время для того, чтобы зарегистрировать альтернативные законопроекты, и один из них, от фракции "Самопомичь", уже внесен в Раду. Наверняка много времени может занять и обсуждение правок.

Или же с Банковой поступит команда принять все одним махом, через единоразовый отход от предусмотренных процедур, такие истории случаются нередко. "Власти нужен блицкриг, только так. Или блицкриг, или провал", – рассказал Фокусу один из представителей "патриотической оппозиции". А сразу после регистрации законопроектов активно включились в игру провластные и оппозиционные спикеры с зеркально противоположными тезисами. Для первых отказ поддерживать законы – зрада, для вторых зрада – это как раз голосование "за".