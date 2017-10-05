СБУ выдворила из Украины журналиста российского НТВ

Вячеслав Немышев больше года работал на оккупированных территориях Донбасса

Служба безопасности Украины выдворила из Украины журналиста российского телеканала НТВ Вячеслава Немишева. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Журналиста задержали сотрудники полиции за совершение мелкого правонарушения. Во время установления его личности правоохранители обнаружили аккредитационное удостоверение так называемого "Министерства информационной политики ДНР".

"СБУ установила, что Немышев с весны 2016 до осени 2017 года "работал" на временно оккупированной террористами территории Украины. Он подготовил ряд лживых антиукраинских материалов для СМИ по заказу российских кураторов и в интересах верхушки боевиков для оправдания и популяризации их противоправной деятельности в информационном пространстве", - говорится в сообщении.

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В связи с этим пропагандисту запрещен въезд в Украину сроком на три года. Сегодня, 5 октября, в четыре утра Немышев принудительно был возвращен в РФ на пункте пропуска "Сеньковка".

Для предотвращения искусственных обвинений РФ в притеснениях российских журналистов СБУ проинформировала об этом факте представителей международных и отечественных общественных объединений, работающих в сфере защиты свободы слова.

Ранее сообщалось, что в Киеве полиция задержала гражданина РФ, корреспондента телепрограммы "Центральное телевидение" российского телеканала НТВ Вячеслава Немышева.