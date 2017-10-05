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Главная » Страна » СБУ выдворила из Украины журналиста российского НТВ

СБУ выдворила из Украины журналиста российского НТВ

СБУ выдворила из Украины журналиста российского НТВ
Фото: СБУ

Вячеслав Немышев больше года работал на оккупированных территориях Донбасса

05.10.17 94
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Служба безопасности Украины выдворила из Украины журналиста российского телеканала НТВ Вячеслава Немишева. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Журналиста задержали сотрудники полиции за совершение мелкого правонарушения. Во время установления его личности правоохранители обнаружили аккредитационное удостоверение так называемого "Министерства информационной политики ДНР".

"СБУ установила, что Немышев с весны 2016 до осени 2017 года "работал" на временно оккупированной террористами территории Украины. Он подготовил ряд лживых антиукраинских материалов для СМИ по заказу российских кураторов и в интересах верхушки боевиков для оправдания и популяризации их противоправной деятельности в информационном пространстве", - говорится в сообщении.

В связи с этим пропагандисту запрещен въезд в Украину сроком на три года. Сегодня, 5 октября, в четыре утра Немышев принудительно был возвращен в РФ на пункте пропуска "Сеньковка".

Для предотвращения искусственных обвинений РФ в притеснениях российских журналистов СБУ проинформировала об этом факте представителей международных и отечественных общественных объединений, работающих в сфере защиты свободы слова.

Ранее сообщалось, что в Киеве полиция задержала гражданина РФ, корреспондента телепрограммы "Центральное телевидение" российского телеканала НТВ Вячеслава Немышева.

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