Рада приняла закон об электронных доверительных услугах

Документ вступит в силу через год

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №4685 "Об электронных доверительных услугах". Об этом сообщает ЛІГА.net.

Документ поддержали 240 депутатов.

Комплекс электронных доверительных услуг включает инструменты администрирования бизнеса: электронная идентификация (BankID, MobilD), электронная подпись, электронная печать, пометка времени, электронная рекомендованная почтовая доставка, фейк-контроль электронных ресурсов.

Предусмотрено, что за госрегулирование этой сферы будут отвечать Кабмин, специальный центральный орган и Национальный банк.

Согласно принятому документу, пользователи электронных доверительных услуг имеют право выбирать, кто будет им предоставлять такие услуги. Также они имеют право обращаться с заявлением об отмене, блокировании или восстановлении своего сертификата открытого ключа.

При этом пользователи обязаны обеспечивать невозможность доступа посторонних к своему ключу. А также немедленно сообщать тому, кто предоставляет электронные услуги о подозрении или факте компрометации личного ключа. Те, кто предоставляет услуги, обязаны обеспечить защиту персональных данных пользователей.

Закон вступает в силу через год после публикации.

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Как пояснил, представляя документ, глава парламентского комитета по вопросам информатизации и связи Александр Данченко, уже существующие аккредитованные центры сертификации ключей автоматически вносятся в доверительный список, электронные цифровые подписи и сертификаты открытого ключа используются до завершения срока их действия, но не дольше двух лет со дня вступления в силу закона.