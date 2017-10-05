Адвокат Януковича полетит в Россию на встречу со своим подзащитным

Заседание суда по делу о госизмене президента-беглеца перенесли на 11 октября

Заседание Оболонского районного суда Киева по делу о госизмене беглого экс-президента Виктора Януковича перенесено на утро 11 октября в связи с намерением его адвоката Максима Герасько встретиться с подзащитным в Ростове. Об этом сообщает 112 Украина.

Копии электронных авиабилетов из Киева в Минск, а оттуда в Москву Герасько передал в суд. Рейсы запланированы на сегодня.

Судья Владислав Девятко в ходе заседания сообщил, что Герасько также предоставил суду письмо адвокатского объединения Aver Lex, в котором говорится о рисках проведения телефонных переговоров с Януковичем. Для этого адвокат отправился на личную встречу по месту его фактического проживания в российском Ростове.

Адвокат Януковича просил перенести заседание на 19 октября, однако суд счел необходимым объявить перерыв до 11 октября. Заседание начнется в 10 часов.

Напомним, 6 июля Янукович в видеообращении заявил, что отзывает своих адвокатов из судебного процесса в отношении него.

7 июля региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве назначил государственного адвоката Виталия Мешечека для защиты Януковича.

17 августа Мешечек заявил самоотвод. Адвокат мотивировал отказ сложностью уголовного производства и отсутствием у него возможности качественно выполнять свои обязанности.

Суд удовлетворил отказ Мешечка от защиты Януковича по делу о государственной измене.

21 августа региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве назначил новым адвокатом Максима Герасько.

Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.