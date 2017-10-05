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Реинтеграция Донбасса

Комитет нацбезопасности Рады поддержал только один из трех законопроектов по Донбассу

Комитет нацбезопасности Рады поддержал только один из трех законопроектов по Донбассу
Фото: presalibera.net

Парламенту предлагают принять только президентский законопроект о реинтеграции

05.10.17 99
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Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал парламенту поддержать за основу президентский законопроект о реинтеграции Донбасса. Два других документа – альтернативный и о продлении действия закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО – предлагается отправить на доработку. Об этом пишет Украинская правда.

По поручению секретариата комитета рабочая группа во главе с депутатом Андреем Левусом должна доработать президентский законопроект и внести правки комитета. С таким предложением проект закона №7163 поддержали большинство членов комитета.

Альтернативный законопроект №7163-1 Оксаны Сыроид отклонили. Его подержали только 7 парламентариев.

Кроме того, комитет не поддержал и отправил на доработку законопроект №7164, которым президент предлагает продлить еще на 1 год действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

"Этот позорный законопроект предлагает продлить федерализацию Украины", - заявил депутат Юрий Левченко во время рассмотрения.

Сергей Пашинский предложил внести поправку, что закон вступает в силу только после выполнения статьи 10 этого закона о выводе всех незаконных вооруженных формирований и военной техники. Но документ все равно не нашел поддержки членов комитета.

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