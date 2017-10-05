Порошенко утвердит пенсионную реформу до понедельника, - Гройсман

Президент Украины Петр Порошенко до понедельника (9 октября) должен подписать закон о пенсионной реформе. Об этом премьер-министр Владимир Гройсман заявил на селекторном совещании по вопросам внедрения пенсионной реформы, передает 112 Украина.

"Я глубоко убежден, что президент (мы вчера с ним об этом говорили) до понедельника подпишет закон, что даст нам возможность начать со следующей недели выплату пенсий украинским пенсионерам", – сказал он.

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Сейчас, по его словам, законопроект находится в парламенте, в ближайшее время его подадут на подпись председателю Верховной Рады, а затем на подпись президенту.

Напомним, 3 октября Верховная Рада Украины приняла пенсионную реформу. "За" соответствующий законопроект во втором чтении и в целом проголосовали 288 народных депутатов.