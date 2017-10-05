Волкер и Сурков на встрече в Белграде "сверят часы", - Кремль

В Кремле заявили, что предстоящие переговоры помощника президента России Владислава Суркова со спецпредставителем Госдепа США по вопросам Украины Куртом Волкером в Белграде не нацелены на какой-то конкретный результат. Об этом сообщил, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
"В данном случае переговоры не нацелены на какой-то конкретный результат. Это процесс синхронизации позиций и сверки часов, и обмена информацией, собственно, что называется, из первых рук", — сказал Песков.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Размещение миротворцев на Донбассе по схеме Кремля еще больше разделит Украину, - Волкер
Напомним, вторая встреча спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова запланирована на 7 октября и состоится в Сербии.