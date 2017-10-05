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Рада приняла закон о национальной кибербезопасности

Рада приняла закон о национальной кибербезопасности
Верховная Рада / Фото: УНИАН

Отдельная статья посвящена тому, что кибербезопасность не должна означать "притеснения в Cети"

05.10.17 19
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Верховная Рада приняла в повторном втором чтении и в целом закон об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины. "За" проголосовали 257 народных депутатов, передает 112 Украина.

С помощью документа в законодательство ввели ряд понятий: кибератака, кибербезопасность, индикаторы киберугроз, критически важные объекты инфраструктуры и прочее.

Отдельная статья посвящена тому, что кибербезопасность не должна означать "притеснения в Cети". Так, законопроект не распространяется на данные, которые передают в коммуникационных или технологических системах, а также соцсетях, блог-платформах, видеохостингах и прочее.

Объекты киберзащиты – коммуникационные системы, кому бы они не принадлежали, в которых обрабатываются национальные информационные ресурсы и/или те, которые используют в интересах органов государственной власти, правоохранителей и военных; и объекты критической инфраструктуры; и коммуникационные системы, которые используются для электронного управления, электронной коммерции или документооборота.

Есть и перечень объектов критической инфраструктуры – предприятия в отраслях энергетики, химической промышленности, транспорта, информационно-коммуникационных технологий, электронных коммуникаций, в банковском и финансовом секторе и прочее (независимо от формы собственности).

При этом Кабмин формирует условия внесения в перечень объектов критической инфраструктуры, Нацбанк – также, только в банковской системе.

В Украине о кибербезопасности заботятся такие органы – Госспецсвязи, Нацполиция, СБУ, Минобороны, Генштаб ВСУ, разведка и Нацбанк.

В законопроекте детально прописаны полномочия каждой из этих служб. В частности, Госспецсвязи обеспечивает функционирование Государственного центра киберзащиты, правительственной команды реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA, СБУ борется с кибершпионажем, Минобороны готовится отразить военную агрессию в киберпространстве.

Деятельность всех указанных органов координируют президент через СНБО и Национальный координационный центр кибербезопасности в составе СНБО.

Со своей стороны, правительство создает условия для работы системы аудита информационной безопасности на объектах критической инфраструктуры – кроме банковской системы, там этим занимается Нацбанк.

Напомним, в первом чтении законопроект об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины поддержали 20 сентября 2016 года. Весной текущего года депутаты отправили документ на повторное второе чтение.

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