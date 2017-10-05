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Министр соцполитики сказал, для кого сохранили право на досрочную пенсию

Министр соцполитики сказал, для кого сохранили право на досрочную пенсию
Фото: ТСН

Право на досрочный выход на пенсию оставлено для 5 категорий граждан 

05.10.17 32
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Пенсионная реформа сохраняет право на досрочный выход на пенсию для определенных категорий граждан. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева на селекторном совещании по вопросам внедрения пенсионной реформы под председательством премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, передает Укринформ.

"Сохраняется право на досрочный выход на пенсию для определенных категорий граждан", – сказал Рева.

Он проинформировал, что такая льгота будет распространяться на матерей, которые родили пять детей или инвалидов с детства – они будут иметь право выйти на пенсию в 50 лет, военных, которые были участниками боевых действий – в 55 лет, людей, которые болеют гипофизарным нанизмом, то есть лилипутов – в 40-45 лет, артистов при наличии выслуги от 20 до 35 лет – по специальному перечню, журналистов в случае ранения, контузии, увечья, полученных при исполнении служебных обязанностей в местах чрезвычайных событий, и чернобыльцев.

Напомним, Верховная Рада 3 октября приняла закон о пенсионной реформы. Документ, в частности, предусматривает проведение осовременивания пенсий и повышения минимального страхового стажа для выхода на пенсию с 15 до 25 лет с 1 января 2018 года.

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