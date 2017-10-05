Иран хотел бы арендовать земли сельхозназначения в Украине

Иран заинтересован создавать совместные с Украиной предприятия в сельском хозяйстве. Об этом сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты Украины по итогам встречи руководства ТПП и делегации Исламской Республики Иран.

Иран заинтересован в ведении экстерриториального сельского хозяйства, то есть в аренде сельскохозяйственных угодий для выращивания пшеницы, кукурузы, сои, рапса и других культур. Кроме того, иранская сторона готова покупать готовую продукцию.

"Начальные цифры аренды – 5 тыс. га. Амбициозный проект призван обеспечить рынок стран Персидского залива, где есть высокая потребность в продуктах сельского хозяйства", – сказано в сообщении.

Стороны обсудили возможность выкупать готовые сельскохозяйственные компании и создавать совместные предприятия с украинскими партнерами.

В Украине сейчас зарегистрировано 40 компаний с иранским капиталом. В структуре общего экспорта из Украины в Иран доля сельскохозяйственной и пищевой продукции составляет более 60%. Иран активно импортирует украинские зерновые, которые в структуре экспорта существенно превосходят другую продукцию.