Террористы "ДНР" передали Нидерландам останки и обломки с места катастрофы MH17

Передача останков и обломков прошла в офисе миссии ОБСЕ в Донецке

Представители самопровозглашенной "Донецкой народной республики" передали нидерландской стороне останки и обломки с места катастрофы MH17 в июле 2014 года. Об этом сообщил представитель так называемой "генпрокуратуры ДНР" Роман Белоус, передает сепаратистский сайт "Донецкое агентство новостей".

"Только что мы передали обломки и, предположительно, останки жертв крушения малазийского Boeing уполномоченным представителям Голландии - господину Уолку и господину Даалману", – сообщил Белоус.

Также сообщается, что передача останков и обломков состоялась в офисе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецке.

Ранее сообщалось, что США не рассекречивают доказательства вины боевиков в катастрофе рейса MH17 на Донбассе, поскольку американские спецслужбы заинтересованы в том, чтобы сохранить в тайне свои источники информации.

Катастрофа Boeing 777 "Малайзийских авиалиний" произошла 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью. Жертвам катастрофы стали все 298 человек, которые находились на борту. Большинство из них были гражданами Нидерландов.