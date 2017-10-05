Парубий: Для досрочных выборов никаких оснований нет

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий уверен, что для досрочных выборов в стране нет никаких оснований.
Об этом глава парламента заявил в интервью изданию "Фокус".
По его словам, всегда бывают непредвиденные обстоятельства, но для досрочных выборов нет никаких оснований.
"Раскачка ситуации была всегда, каждую весну и каждую осень. Но всё это заканчивалось, потому что и общество, и руководство страны понимает, что досрочные выборы станут колоссальным потрясением", - говорит Парубий.
Спикер уверен, что досрочные выборы – это не только дестабилизация ситуации в стране во время войны, но и остановка реформ, всех начинаний.
"Как минимум на год всё замрёт. Имея доступ к определённым закрытым данным, я могу говорить, что досрочные выборы — это универсальный сценарий Кремля, который хочет осуществить его здесь. Что-то похожее провернули в Молдове", - отмечает Парубий.
Напомним, Парубий придумал, как будет наказывать депутатов за сквернословие.
Полный текст интервью читайте в свежем номере журнала "Фокус" и на сайте focus.ua.