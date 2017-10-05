Парубий: Для досрочных выборов никаких оснований нет

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий уверен, что для досрочных выборов в стране нет никаких оснований.

Об этом глава парламента заявил в интервью изданию "Фокус".

По его словам, всегда бывают непредвиденные обстоятельства, но для досрочных выборов нет никаких оснований.

"Раскачка ситуации была всегда, каждую весну и каждую осень. Но всё это заканчивалось, потому что и общество, и руководство страны понимает, что досрочные выборы станут колоссальным потрясением", - говорит Парубий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Парубий предложил начать парламентскую осень с образовательной реформы

Спикер уверен, что досрочные выборы – это не только дестабилизация ситуации в стране во время войны, но и остановка реформ, всех начинаний.

"Как минимум на год всё замрёт. Имея доступ к определённым закрытым данным, я могу говорить, что досрочные выборы — это универсальный сценарий Кремля, который хочет осуществить его здесь. Что-то похожее провернули в Молдове", - отмечает Парубий.

Напомним, Парубий придумал, как будет наказывать депутатов за сквернословие.

Полный текст интервью читайте в свежем номере журнала "Фокус" и на сайте focus.ua.