50% медикаментов, которые принимают украинцы, не относятся к жизненно необходимым, – Минздрав

При этом доходы украинцев не соотносятся с ценами на препараты

50% медикаментов, которые принимают украинцы, не относятся к жизненно необходимым. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Роман Илык, передает Укринформ.

"Мы знаем печальную статистику: не менее 50% лекарственных средств, которые принимают украинцы, не относятся к жизненно необходимым. И это при том, что доходы украинцев не соотносятся с ценами на препараты. На сегодня, потребление лекарственных средств, которое есть в рамках программы "Доступные лекарства", возросло практически в 2,5 раза. А это именно те лекарства, те действующие вещества, которые украинцам нужны – их рекомендуют эксперты, в том числе и ВОЗ", – отметил Илык.

По его словам, Минздрав раз в полгода формирует новый перечень препаратов программы "Доступные лекарства", и все желающие могут подавать свои заявки, каждая из них рассматривается.

"Поэтому количество препаратов в перечне постоянно увеличивается: раньше их было 157, сейчас уже 198", – добавил он.

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Ранее сообщалось, что с 2018 года Министерство здравоохранения планирует ввести электронные рецепты.