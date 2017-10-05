Украина, Литва и Польша подписали соглашение о ЛитПолУкрбриге

Украина, Польша и Литва заключили трехстороннее соглашение о сотрудничестве в сфере функционирования Литовско-Польско-Украинской бригады (ЛитПолУкрбриг). Документ подписали в Люблине министры обороны трех стран Степан Полторак, Антони Мацеревич и Раймондас Кароблис, передает Укринформ.

"Это соглашение меняет форму этой бригады. Отныне бригада сможет участвовать в мероприятиях, которые являются необходимыми тогда, когда мир находится под угрозой. Это добрый знак, который позволит нашим народам, а прежде всего бригаде, действовать ради безопасности Центрально-Восточной Европы", – заявил Мацеревич.

Глава минобороны Польши подчеркнул, что бригада является примером того, какой путь выбирают три народа: путь единства в противостоянии врагам, путь взаимопомощи.

"Сегодня мы хотим и будем помогать Украине, которая подверглась нападению восточного империализма, ради обеспечения мира, сотрудничества и доброго будущего для наших народов", – подчеркнул Мацеревич.

Напомним, в Люблине с участием министров проходят торжества ко второй годовщине создания ЛитПолУкрбриг.