В столице запретили выгуливать собак и котов у школ, детсадов и больниц

Животные часто пугают и нападают на пациентов медучреждений, малолетних детей

Киевский городской совет запретил выгул собак и котов у зданий школ, детсадов и больниц. За принятие соответствующего проекта решения в целом проголосовали 86 депутатов при минимально необходимом 61, передают Українські Новини.

Депутаты внесли правки в проект о регулировании вопросов содержания и поведения с собаками и котами в Киеве.

Проектом решения запрещен выгул домашних собак и котов на территориях социальной жилой инфраструктуры столицы, а именно: в школах, детских садиках, поликлиниках, больницах.

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Проект решения призван повысить безопасность посетителей объектов, поскольку животные часто "пугают и нападают на пациентов медучреждений, малолетних детей".