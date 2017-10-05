Ищите отличия. Владимир Огрызко о том, когда Крым и Донбасс вернутся в состав Украины

Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко рассказал Фокусу о том, почему между событиями в Каталонии и Крыму нельзя ставить знак равенства, а также спрогнозировал, когда полуостров вернётся в состав Украины, а на Донбассе остановится отсчёт смертей

Некоторые отечественные эксперты, оценивая прошедший плебисцит в Каталонии, проводят параллели с так называемым референдумом в Крыму. Насколько это уместно?

— Параллели тут абсолютно не просматриваются. О них говорят люди, которые не понимают, что такое международное право и с чем его едят. Одним из основополагающих принципов международного права является право на самоопределение. Каталонцы, как народ, имеют свою историю, культуру, традиции и так далее. Когда же кто-то говорит о народе Крыма или Донбасса, это значит, что он не в своём уме и не понимает, что такое международное право в принципе. Это политиканство, а занимаются подобным сравнением лишь те, кому это выгодно.

Точку зрения ЕС мы услышали: независимой Каталонию там не видят. А вот НАТО молчит. Почему, как вы считаете?

— В данном случае НАТО не тот партнёр, который должен давать оценки. Возможно, на уровне генсекретаря Альянса и можно сделать определённое заявление, но оно вряд ли будет отличаться от заявлений Европейского союза.

Отечественный МИД заявил о непризнании официальным Киевом референдума в Каталонии. Насколько адекватна данная реакция, с учётом ситуации, в которой находится Украина?

— Скорее всего, уже в ближайшие дни Каталония всё же провозгласит независимость. Что будет потом — это вопрос переговоров. Каким будет их результат? Сейчас об этом говорить сложно, однако Европе в целом нужна как Испания, так и Каталония. Поэтому я не думаю, что заявления о Каталонии вне пределов ЕС являются окончательными. Тем более что есть такое понятие, как "Европа регионов". Речь идёт о необходимости признания территориальной целостности и так далее. Кстати, мы в Украине идём тем самым путём, когда децентрализуем власть и отдаём полномочия региональной элите.

Что касается Украины, я бы не спешил с резкими оценками. Хотя логику я понимаю: Европейский союз наш партнёр, мы на наивысшем политическом уровне привязаны к позиции ЕС, и тут всё логично. Но мне кажется, что тональность украинского МИДа могла быть более мягкой.

Видите ли вы Каталонию независимым самодостаточным государством?

"Эффективными могут быть исключительно экономические рычаги очень жёсткого характера, которые в сочетании с дипломатическими усилиями впоследствии приведут к изменению позиции Кремля"

— Не стоит забывать о том, что в Европе есть несколько государств, сравнимых с Каталонией по населению. Ещё один немаловажный момент — Каталония является провинцией, которая даёт пятую часть общеиспанского ВВП. И это совсем немало. В ЕС есть страны, которые меньше и по территории, и по населению и между тем счастливо живут. Поэтому территория — это непринципиально.

Принципиально сейчас политическое решение, а оно на сегодняшний день ещё не определено. Однако в Европарламенте состоялись дебаты на данную тему, а это своеобразный показатель того, что вопрос нельзя просто взять и отодвинуть в сторону. Что же касается реакции центральной испанской власти на происходящее, то она, на мой взгляд, не отвечает европейским стандартам. Речь идёт об отношении к демонстрантам и уважении прав человека. К огромному сожалению, неадекватные действия центрального испанского правительства не способствуют быстрому поиску компромиссного решения.

Вернёмся к Крыму. Достаточно ли внимания уделяет официальный Киев вопросам временно оккупированного полуострова?

— Насколько можно судить по последним заявлениям нашего руководства, Крым и Донбасс должны рассматриваться в одной связке. Принцип территориальной целостности предусматривает, что речь идёт обо всей оккупированной территории. Возможно, вопрос состоит в очерёдности, ведь международные партнёры Украины, не стесняясь, постоянно говорят о том, что Крым — это перспектива, а Донбасс — это сейчас. В любом случае вопрос нужно ставить так, чтобы вынудить Россию уважать международное право, покинуть оккупированные территории и возместить нанесённые украинской экономике и её гражданам колоссальные убытки.

Довольно часто можно слышать упрёки, дескать, европейские страны вводят санкции в отношении РФ, а Украина продолжает с ней торговать. Ваша оценка сложившейся ситуации.

— Я выступаю за прекращение торговых отношений со страной-агрессором, и причина тут абсолютно ясна: каждый доллар нашего импорта из России означает, что мы стимулируем развитие российской экономики, которая в том числе продуцирует оружие, убивающее наших граждан.

Сейчас много дискуссий о президентском законопроекте о реинтеграции оккупированных территорий. Насколько действенен этот механизм?

— Пока сложно давать какие-либо оценки. Однако я думаю, что в любом случае лучше поздно, чем никогда.

На данном этапе непровозглашённой войны законодательные и дипломатические инструменты могут быть эффективными?

— Эффективными могут быть исключительно экономические рычаги очень жёсткого характера, которые в сочетании с дипломатическими усилиями впоследствии приведут к изменению позиции Кремля. Исключительно дипломатические методы и незначительные по своей эффективности экономические санкции быстрого результата не дают.

Как вы считаете, когда пророссийские боевики на Донбассе прекратят убивать украинцев, а Крым вернётся в состав Украины?

— Это чрезвычайно сложный вопрос. Всё, о чём вы говорите, произойдёт лишь тогда, когда Украина и Запад смогут объединить свои усилия и вынудить Россию, простите, отползти.

А что нам до этого времени мешало это сделать?

— Ничего не мешало. Просто необходимо более настойчиво убеждать наших западных партнёров, что давление на Россию необходимо не уменьшать, а увеличивать. Именно в таком случае и мы, и Запад будем чувствовать себя значительно безопаснее.