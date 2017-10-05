Горбатюк: Янукович и компания могут избежать ответственности

Принятая в рамках судебной реформы поправка в Уголовный процессуальный кодекс, поданная народным депутатом Андреем Лозовым, приведет к закрытию уголовных производств против высокопоставленных чиновников и убийц.

Об этом заявил начальник Департамента специальных расследований Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк в комментарии УНИАН.

"Там (в проекте закона) так прямо и записано, что дела, в которых с момента внесения в ЕРДР не сообщается о подозрении, расследуются до шести месяцев, с возможностью через суд продлить еще на 6. Если в течение года никому не сообщено о подозрении - следователь будет обязан закрыть такое дело.

То есть все нераскрытые дела, в том числе и по бывшим высокопоставленным чиновникам, будут закрыты, поскольку они расследуются более года, даже те, по которым уже установлены подозреваемые. То есть дела будут закрыты, так сказать, задним числом, поскольку закрытие смягчает ответственность подозреваемого. Это большая бомба на десятки тысяч дел, и она сработает рано или поздно", - заявил Горбатюк.

Он также добавил, что эта поправка направлена ​​именно на избежание ответственности высокопоставленными лицами, так как мелкие преступления, как правило, за год всегда расследуются, а серьезные, коррупционные - по ним "никто никогда в год не уложится".

Кроме того, по словам Горбатюка, эта поправка позволит избежать ответственности убийцам.

"Возьмем пример Павла Шеремета. Это дело должно быть закрыто согласно этой поправке. Также может быть случай, когда возбуждается фактовое дело, и по нему один подозреваемый, а местонахождение другого следствию неизвестно, то есть подозрение ему не вручено. Первого мы направляем в суд, а по второму, если за год не нашли, - закрываем дело", - сказал Горбатюк.

Он отметил, что в случае вступления в силу закона, его положения дадут возможность адвокатам затягивать расследование и рассмотрение дел, и таким образом обеспечить клиентам избежание наказания.

Также Горбатюк добавил, что многие дела нельзя расследовать за год, даже когда следователи работают идеально, из-за больших очередей на проведение комплексных экспертиз - до лета 2018 года по состоянию на сегодня.

"Экспертизы у нас проводятся по году, полтора, два. На комиссионную судебно-медицинскую экспертизу пока записывают в очередь на июнь 2018 года. И это еще непонятно, сколько продлится сама экспертиза", - отметил Горбатюк.

Напомним, 3 октября Верховная Рада Украины приняла президентский закон о внесении изменений в Хозяйственный и Гражданский процессуальные кодексы Украины, Кодекс административного судопроизводства и другие законодательные акты (№6232).

Среди других при принятии закона была учтена поправка депутата от Радикальной партии Лозового, которой предусмотрено, что срок предварительного расследования с момента внесения сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований до дня сообщения лицу о подозрении составляет: 1) два месяца - в уголовном производстве по уголовному проступку; 2) три месяца - в уголовном производстве по преступлению небольшой или средней тяжести; 3) шесть месяцев - в уголовном производстве по тяжкому или особо тяжкому преступлению.