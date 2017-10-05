В Украине показали первую партию автоматических карабинов M4-WAC-47 по всем стандартам НАТО.
Оружие изготовили специально для нужд украинской армии, сообщили в пресс-службе Укроборонпрома.
Автоматический карабин M4 - WAC-47 является совместным проектом госпредприятия "Укроборонсервис" и американской компании Aeroscraft.
Презентация нового оружия произошла сегодня на полигоне Национальной гвардии под Киевом.
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Карабин разработан специально для нужд Украины. Согласно техническим характеристикам, имеет калибр 7,62х39/40, полуавтоматический и автоматический виды огня, вес 3,4 килограмма и магазин на 30 патронов.
Напомним, в январе Укроборонпром заявил о намерении наладить совместно с американской компанией Aeroscraft производство в Украине американской винтовки M-16. Отмечается, что лицензия на производство данного стрелкового оружия была предоставлена компании Aeroscraft правительством США в конце 2016 года.