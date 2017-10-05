Сегодня Верховной Раде так и не удалось рассмотреть законопроекты о реинтеграции Донбасса.

Всему виной – блокирование депутатами президиума парламента.

Еще днем несколько десятков народных депутатов, в частности от "Самопомощи" и внефракционные, собрались в президиуме парламента и возле трибуны, заблокировав работу во время обсуждения президентского законопроекта о реинтеграции Донбасса.

Сначала депутаты от "Самопомощи" Егор Соболев и Виктория Войцицкая начали выкручивать микрофоны на рабочем месте спикера парламента. Самого Андрея Парубия не пускали на рабочее место. Возле президиума произошла потасовка.

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"Я в Минске боевиков не боюсь, вас я тем более не боюсь! Сели все на место!", - выкрикнула в микрофон замглавы парламента Ирина Геращенко.

После этого Парубий объявил перерыв и призвал лидеров фракций собраться на совещание. При этом из правительственной ложи секретарь СНБО Александр Турчинов начал обвинять депутатов от "Самопомощи" в том, что они не хотят признавать Россию оккупантом. К правительственной ложе подошла народный депутат Надежда Савченко и вырвала микрофон у Турчинова.

Парубий провел совещание с главами фракций, однако и после этого президиум не разблокировали.

Спикер вынужден был закрыть пленарное заседание.

Следующее заседание начнется в пятницу, 6 октября, в 10:00.



















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