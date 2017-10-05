Уволились последние независимые члены набсовета Нафтогаза

Двое независимых членов наблюдательного совета национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" - Пол Уорвик и Маркус Ричардс официально сложили свои полномочия.

Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Также отмечается, что Нафтогаз принял это решение на основе полученного от экс-членов заявления о сложении полномочий.

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Отметим, в середине апреля 2017 года в отставку ушла представитель государства Юлия Ковалив, которая являлась главой набсовета "Нафтогаза". В начале сентября этого года подал в отставку независимый член набсовета Чарльз Проктор.

Пол Уорвик и Маркус Ричардс сообщили в сентябре о намерении уйти в отставку. Свое решение они связывают со свертыванием реформ со стороны украинского правительства. В Нафтогазе считают, что уход независимых членов набсовета создает риски для дальнейшего получения холдингом дешевого кредитного ресурса от международных банков, а также ставит под угрозу выполнение планов по наращиванию добычи газа до 2020 года.

Напомним, ЕБРР готов продлить кредитование Нафтогаза.