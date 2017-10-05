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Главная » Страна » Уволились последние независимые члены набсовета Нафтогаза

Уволились последние независимые члены набсовета Нафтогаза

Уволились последние независимые члены набсовета Нафтогаза
Фото из открытых источников

Уход независимых членов набсовета создает риски для дальнейшего получения холдингом кредитного ресурса от международных банков

05.10.17 146
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Двое независимых членов наблюдательного совета национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" - Пол Уорвик и Маркус Ричардс официально сложили свои полномочия.

Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Также отмечается, что Нафтогаз принял это решение на основе полученного от экс-членов заявления о сложении полномочий. 

Отметим, в середине апреля 2017 года в отставку ушла представитель государства Юлия Ковалив, которая являлась главой набсовета "Нафтогаза". В начале сентября этого года подал в отставку независимый член набсовета Чарльз Проктор. 

Пол Уорвик и Маркус Ричардс сообщили в сентябре о намерении уйти в отставку. Свое решение они связывают со свертыванием реформ со стороны украинского правительства. В Нафтогазе считают, что уход независимых членов набсовета создает риски для дальнейшего получения холдингом дешевого кредитного ресурса от международных банков, а также ставит под угрозу выполнение планов по наращиванию добычи газа до 2020 года.

Напомним, ЕБРР готов продлить кредитование Нафтогаза.

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