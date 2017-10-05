Авакова хотела убить "Торпеда"

Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

"Проводя ряд обысков по месту проживания этих преступников, мы обнаружили ряд вещественных доказательств как в информационном виде, в технических материалах и средствах, так и в документальном, что эти люди вынашивали намерение совершить покушение на министра внутренних дел Украины Арсена Авакова", - заявил Аброськин.

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"Есть материалы, которые подтверждают, что это планировалось. Во время беседы они заявили, что следующим шагом было покушение на министра непосредственно по адресу его проживания. Они активно искали этот адрес, установили его и активно готовились с помощью специальных технических средств осуществить это покушение", - подчеркнул Аброськин.

"На этот раз рассматривали возможность применения квадрокоптера и другой летальной техники для сброса взрывчатого вещества - гранаты и тому подобное. По адресу проживания министра. Есть все материалы, которые свидетельствуют о том, что такие шаги осуществлялись", - заявил Аброськин.

Напомним, Аваков похвастался улучшением раскрываемости преступлений.