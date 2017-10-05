Боеприпасы к "Градам" в Украине находятся под открытым небом, - Муженко

Около половины всех боеприпасов в Украине хратится под открытым небом.

Об этом сообщил начальник Генерального штаба Виктор Муженко, передает LIGA.net.

По его словам, 50% боеприпасов хранятся в закрытых комплексах - как подземных, так и наземных. Все остальное находится под открытым небом, в том числе и боеприпасы к системам залпового огня "Град". Складов не хватает. Хотя наиболее опасные боеприпасы, такие как боеприпасы к ракетам "Смерч" и "Ураган", находятся в закрытых хранилищах.

После взрывов в Балаклее на обеспечение живучести складов было выделено около 200 млн грн Все выделенные средства еще не освоены - первые транши начали поступать только летом, до сих пор не в полном объеме: в распоряжении военных около 90 млн грн

При этом современное обустройство одного километра периметра арсенала с учетом видеокамер и других технических средств, датчиков движения, обходится в 3 млн грн. Общий периметр четырех крупнейших арсеналов в Балаклее, Калиновке, Ичне и Богдановке более 40 км. Десять километров периметра уже обустроены.