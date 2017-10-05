Украина просит у США системы воздушной разведки и танковое вооружение

Украина передала США перечень вооружения, которое Киев желает получить от американской стороны.
Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко, сообщило в четверг издание "Лига".
"Украина рассчитывает на поставки систем воздушной разведки, танковых систем и другого вооружения из США", - сообщило издание. Муженко заявил, что все необходимые переговоры о поставках уже проведены. Глава генштаба сообщил, что "теперь дело за политическим решением".
Отметим, ранее президент России Владимир Путин заявлял, что возможные поставки оружия ситуацию на востоке Украины не изменят, но приведут к увеличению числа жертв.
Напомним, Укроборонпром представил новейшую ракетную систему ZRN-01 Stokrotka.