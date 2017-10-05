ОБСЕ обнаружила на оккупированных территориях Донбасса танки

Кроме того, РСЗО и самоходные гаубицы

Сотрудники специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обнаружили на оккупированных территориях Донбасса военную технику.

Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

Так, с помощью беспилотного летательного аппарата обнаружен танк Т-64 на заднем дворе дома в неподконтрольном Киеву селе Верхнешироковское, что является нарушением соответствующих линий отвода.

"Наблюдатели обнаружили 10 реактивных систем залпового огня (РСЗО; БМ-21 "Град", 122 мм) вблизи подконтрольного "ЛНР" г. Хрустальный (быв. Красный Луч, 56 км к юго-западу от Луганска)", - говорится в сообщении.

В то же время, команда СММ обнаружила 14 танков: 6 типа Т-64, двигающихся в южном направлении возле г. Бахмут и семь неустановленного типа, стоящих на расстоянии 50–70 метров друг от друга в лесополосе возле пгт Андреевка.

"Команда Миссии видела восемь самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122мм). Вблизи с. Ровнополь (65 км к юго-западу от Донецка) наблюдатели зафиксировали 12 РСЗО (БM-21), а в пос. Азовское (22 км к юго-западу от Мариуполя) было зафиксировано четыре буксируемых гаубиц (2A36 "Гиацинт-Б", 152мм)", - отмечает пресс-служба.

Напомним, Турчинов обнаружил российскую резидентуру в украинском парламенте.