Порошенко решит судьбу Муженко после 25 октября

Президент Петр Порошенко будет принимать решение о дальнейшей судьбе начальника Генштаба только после предварительных выводов комиссии Минобороны по взрывам на складах в Калиновке.

О таком разговоре рассказал журналистам начальник Генштаба Виктор Муженко, передает Украинская правда.

Он сообщил, что обсуждал этот вопрос с президентом и тот отметил, что будет определяться после предварительных выводов комиссии, которые должны быть обнародованы 25 октября.

Он сообщил, что обсуждал этот вопрос с президентом и тот отметил, что будет определяться после предварительных выводов комиссии, которые должны быть обнародованы 25 октября.

После многочисленных вопросов журналистов о том, почему его критикует в большей мере "Народный фронт" и не является ли это попытками поставить своего человека, Муженко сказал, что по его ощущениям, возможно, такое желание есть.

При этом он отметил, что не имеет никаких претензий к комитет ВР, который накануне рекомендовал уволить Муженко с должности.

Напомним, боеприпасы к "Градам" в Украине находятся под открытым небом.