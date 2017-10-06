АТО: Боевики 24 раза нарушали перемирие

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 24 раза нарушили перемирие. Во время 17 обстрелов украинские военные жестко отвечали врагу. В результате боевых действий потерь среди наших бойцов нет. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Основная активность противника была зафиксирована на донецком направлении.

Вечером и ночью боевики дважды из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов обстреляли наши позиции вблизи Майорска, Авдеевки, Опытного. Из этого же оружия оккупанты открывали огонь на подступах к шахте Бутовка. А вблизи Зайцево применяли вооружение БМП.

На луганском направлении пророссийские наемники дважды били из минометов калибра 82 миллиметра по защитникам Лобачево. А из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстреляли опорные пункты сил АТО у Станицы Луганской, Валуйского, Крымского.

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На приморском направлении под огонь вражеских гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали наши позиции у Широкино, Павлополя и Водяного. А неподалеку Березового кроме гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник применял вооружение БМП.