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Главная » Страна » АТО: Боевики 24 раза нарушали перемирие
АТО: Боевики 24 раза нарушали перемирие
Фото: Минобороны
Ситуация на Донбассе

АТО: Боевики 24 раза нарушали перемирие

Потерь среди наших бойцов нет

06.10.17 17
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За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 24 раза нарушили перемирие. Во время 17 обстрелов украинские военные жестко отвечали врагу. В результате боевых действий потерь среди наших бойцов нет. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Основная активность противника была зафиксирована на донецком направлении.

Вечером и ночью боевики дважды из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов обстреляли наши позиции вблизи Майорска, Авдеевки, Опытного. Из этого же оружия оккупанты открывали огонь на подступах к шахте Бутовка. А вблизи Зайцево применяли вооружение БМП.

На луганском направлении пророссийские наемники дважды били из минометов калибра 82 миллиметра по защитникам Лобачево. А из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстреляли опорные пункты сил АТО у Станицы Луганской, Валуйского, Крымского.

На приморском направлении под огонь вражеских гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали наши позиции у Широкино, Павлополя и Водяного. А неподалеку Березового кроме гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник применял вооружение БМП. 

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