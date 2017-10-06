Муженко о силовом варианте на Донбассе: За 10 дней погибнут 3 тыс. военных и более 10 тыс. гражданских

Начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что силовой вариант решения конфликта на Донбассе приведет к большим потерям среди военных и мирного населения. Об этом сообщает Украинская правда.

Муженко отметил, что ВСУ готовы к силовому решению вопроса Донбасса, если рассматривать это в контексте наличия вооружения, системы управления. При этом он добавил, что во время учений с применением специальных методик проводятся оценки потерь.

По словам руководителя Генштаба, за десятидневную операцию с применением авиации можно понести потери 10-12 тыс. военных, 3 тыс. из которых погибшими.

На вопрос об оценке потерь мирного населения, он отметил, что на 2 300 погибших военных приходится 10 000 местного населения.

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В то же время Муженко рассказал, что по подсчетам таких же учений с учетом возможных сил сторон как с украинской стороны, так и РФ, в условиях реализации силового сценария у украинской армии достаточно сил, чтобы адекватно реагировать на угрозы не только на востоке, но и по всей границе с РФ.