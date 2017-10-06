В Украине из-за непогоды без света остались почти 200 населенных пунктов

Из-за осложнения погодных условий в ночь на 6 октября остались без света 195 населенных пунктов в семи областях. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"В ночь с 5 на 6 октября в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 195 населенных пунктов в 7 областях, а именно: Ивано-Франковская – 48 н.п., Львовская – 44 н.п., Волынская – 42 н.п., Ровенская – 23 н.п., Закарпатская – 18 н.п., Тернопольская – 17 н.п., Черновицкая – 3 н.п.", – говорится в сообщении.
К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.