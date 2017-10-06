В Каховском водохранилище затонула баржа с нефтепродуктами

В Херсонской области в акватории Каховского водохранилища между селами Каиры и Васильевка затонула баржа "Александр Житник", вследствие чего произошел разлив нефтепродуктов. Об этом сообщает пресс-служба Управления охраны, использования и воспроизводства водных биоресурсов и урегулирования рыболовства в Херсонской области.

Инцидент произошел в 06:00 5 октября.

"С целью выяснения причин разлива нефтепродуктов и установления виновных лиц оперативной группой в составе представителей государственных инспекторов отдела охраны водных биоресурсов Херсонрыбоохраны и Государственной экологической инспекции в Херсонской области проведен осмотр места происшествия и отобраны пробы воды", – говорится в сообщении.

Пятно нефтепродуктов наблюдается на участке длинной 6 км и шириной 50-100 м.