Депутаты от БПП решили сыграть на опережение и стали на стражу трибуны Рады

15 депутатов Верховной Рады от фракции Блока Петра Порошенко заблокировали парламентские президиум и трибуну с целью недопущения блокирования их фракцией Самопомощи и другими депутатами. Об этом сообщают Українські Новини.

В частности, на месте первого заместителя председателя Рады расположился депутат от БПП Игорь Побер, а рядом с местом председателя находится заместитель председателя БПП Алексей Гончаренко.

Возле трибуны расположились, в частности, депутаты от БПП Иван Мельничук и Александр Третьяков.

Напомним, 5 октября Рада начала рассмотрение законопроекта о реинтеграции Донбасса и о о продлении закона об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО, однако в связи с блокированием президиума заседание парламента было закрыто.