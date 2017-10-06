Верховная Рада приняла за основу законопроект о реинтеграции Донбасса

Верховная Рада поддержала в первом чтении за основу законопроект "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", исключив из него упоминание Минских договоренностей. Об этом сообщает 112 Украина.

"За" проголосовали 233 народных депутата.

Документ объявляет Российскую Федерацию агрессором и возлагает на нее ответственность за перерегистрацию предприятий, введение обращения рубля, выдачу паспортов и автономеров на Донбассе. У России нет никаких территориальных прав на отдельные территории Донецкой и Луганской областей. Вместе с тем, Украина не несет ответственности за нарушение прав жителей временно оккупированных территорий.

АТО переходит в самозащиту Украины. Вместо Антитеррористического центра в составе СБУ операциями по сдерживанию агрессии РФ и освобождению территорий должен руководить Объединенный оперативный штаб ВСУ, создание которого предусматривает законопроект.

В документе прописано, что он не вредит неотъемлемому суверенному праву Украины на оккупированный Россией Крым. Однако в ходе обсуждения подчеркивали, что эту норму будут уточнять в ходе доработки ко второму чтению.