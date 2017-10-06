Рада продлила на год закон об особом порядке местного самоуправления на Донбассе

Документ вступит в силу только после вывода Россией своих войск с оккупированных территорий

Верховная Рада продлила на год действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Об этом сообщает 112 Украина.

"За" проголосовали 229 народных депутатов.

Закон вступит в силу только после вывода с оккупированных территорий всех иностранных вооруженных формирований и военной техники.

Напомним, Верховная Рада поддержала в первом чтении за основу законопроект об реинтеграции Донбасса.