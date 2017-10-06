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Главная » Страна » Рада продлила на год закон об особом порядке местного самоуправления на Донбассе

Рада продлила на год закон об особом порядке местного самоуправления на Донбассе

Рада продлила на год закон об особом порядке местного самоуправления на Донбассе
Фото: presalibera.net

Документ вступит в силу только после вывода Россией своих войск с оккупированных территорий

06.10.17 17
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Верховная Рада продлила на год действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Об этом сообщает 112 Украина.

"За" проголосовали 229 народных депутатов.

Закон вступит в силу только после вывода с оккупированных территорий всех иностранных вооруженных формирований и военной техники.

Напомним, Верховная Рада поддержала в первом чтении за основу законопроект об реинтеграции Донбасса.

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