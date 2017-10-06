В Верховной Раде во время обсуждения законопроекта о реинтеграции Донбасса зажгли дымовую шашку. Об этом сообщает 112 Украина.

Народный депутат о фракции Народного фронта Андрей Тетерук оперативно вынес шашку из сессионной залы

"Сейчас сессионный зал и президиум окутаны легким дымом, слышим его запах. Заседание из-за задымления не прервалось, оно продолжается", - уточнил корреспондент.

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Через некоторое время внефракционный народный депутат Юрий Левченко заявил, что это он зажег дымовую шашку.

"Я официально заявляю с трибуны ВР и беру на себя ответственность, ту дымовую шашку зажег я, и я считаю, что я сделал правильно, потому что я бы этот парламент сжег, чтобы он не делал то, что он делает, те антиконституционные вещи, чтобы вы не нарушали присягу, чтобы вы все не издевались над украинским народом. Поэтому да, я ту шашку зажег, и зажгу еще много раз, чтобы не было этих предателей здесь", - сказал Левченко.

Спринт Тетерука с дымовухой.

Хорошая реакция! pic.twitter.com/CnyZgycaau — Alex Ryabchyn (@alexrbchn) 6 октября 2017 г.

Напомним, Верховная Рада поддержала в первом чтении за основу законопроект об реинтеграции Донбасса. Также депутаты продлили на год действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".