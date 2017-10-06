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Главная » Страна » В Украине насчитывается 116 тысяч участников боевых действий, - Минобороны
В Украине насчитывается 116 тысяч участников боевых действий, - Минобороны
Фото из открытых источников
Ситуация на Донбассе

В Украине насчитывается 116 тысяч участников боевых действий, - Минобороны

Только на прошлой неделе такой статус получили 4 тысячи человек

06.10.17 27
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Статус участника боевых действий с начала антитеррористической операции на Донбассе получили 116 тыс. человек. Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны, полковник Дмитрий Гуцуляк, передает РБК-Украина.

"За прошедшую неделю 49 военнослужащих награждены специальными отличиями, почти 4 тыс. получили статус участника боевых действий", - заявил Гуцуляк.

Напомним, по данным ООН, на Донбассе с начала АТО погибли 10 225 человек и 24 541 – получили ранения.

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