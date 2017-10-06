В Украине насчитывается 116 тысяч участников боевых действий, - Минобороны

Статус участника боевых действий с начала антитеррористической операции на Донбассе получили 116 тыс. человек. Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны, полковник Дмитрий Гуцуляк, передает РБК-Украина.
"За прошедшую неделю 49 военнослужащих награждены специальными отличиями, почти 4 тыс. получили статус участника боевых действий", - заявил Гуцуляк.
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Напомним, по данным ООН, на Донбассе с начала АТО погибли 10 225 человек и 24 541 – получили ранения.