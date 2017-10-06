Киевсовет просит Раду разрешить создание зоополиции

В законопроект о Нацполиции нужно внести изменения

На пленарном заседании Киевского городского совета 6 октября депутаты приняли решение обратиться в Верховную Раду Украины с предложением внести изменения в закон о Национальной полиции и дополнить его пунктом о создании зоополиции. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

"С целью защиты домашних и бездомных животных от жестокого обращения и предупреждение нападений агрессивных животных на людей, как раз и необходимо создать зоополицию. Отмечу, что соответствующее решение подготовлено в ответ на электронную петицию, которая предлагала создать отдельную службу, которая защищала бы животных ", - рассказал автор решение, депутат Киевсовета Константин Яловой.

Соответствующее обращение поддержали 77 депутатов.

Сейчас возможность создания такой отдельной структуры не предусмотрена законодательством Украины и требует регламентации нормативно-правовыми актами.