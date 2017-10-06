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Украина вошла в ТОП-10 экспортеров пищевых продуктов в Евросоюз
Фото из открытых источников

Украина вошла в ТОП-10 экспортеров пищевых продуктов в Евросоюз

Вместе с ростом пищевого экспорта увеличиваются и поставки техники

06.10.17 177
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Украина уже вошла в топ-10 экспортеров пищевой продукции в ЕС, что делает ее одним из гарантов пищевой безопасности Евросоюза. Такую оценку во время Киевского международного экономического форума озвучила торговый представитель Украины Наталия Микольская, передает Европейская правда.

"Нас часто упрекают, будто бы мы становимся экспортером только сырья. Но это не так. Мы стали ключевым экспортером в ЕС подсолнечного масла – разве это сырье? Мы стали вторым поставщиком в ЕС сливочного масла, уступая лишь Новой Зеландии, которая здесь является мировым лидером. Также растет импорт и других товаров, в частности, существенно вырос экспорт украинского мороженого", – рассказала Микольская.

"Рост нашего пищевого экспорта уже сделал Украину гарантом пищевой безопасности ЕС", – считает Микольская.

Торговый представитель Украины также отмечает, что вместе с ростом пищевого экспорта увеличиваются и поставки техники.

"Это крайне важно в контексте замены утраченного российского рынка. И мы уже видим, что эта замена идет", – сказала Микольская.

В частности, одни из наибольших темпов роста экспорта в ЕС показывают электрические нагревательные приборы для воды.

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