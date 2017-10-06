Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » В Закарпатье завершено строительство Бескидского тоннеля

В Закарпатье завершено строительство Бескидского тоннеля

В Закарпатье завершено строительство Бескидского тоннеля
Бескидский тоннель / Фото:  interbudmontazh.com

Теперь Укрзализныця должна обустроить земляное полотно, проложить пути, обеспечить монтаж линии электропередачи и связи

06.10.17 874
000

Компания "Интербудмонтаж Украина" завершила строительство Бескидского тоннеля. Об этом сообщает ЦТС.

Предприятие выполняло основные строительные работы, то есть пробивало тоннель, бетонировало его, обустраивало гидроизоляцию.

За подразделениями Укрзализныци остается обустройство земляного полотна на подходах к новому тоннелю, укладка верхнего строения пути, монтаж линии электропередачи и связи. Полный комплекс работ планируется завершить 25 мая 2018 года.

Сообщается, что новый двухпутный тоннель будет пропускать до 100 пар поездов в сутки со скоростью 60-70 км/час. Действующий однопутный тоннель может максимум пропустить 47 поездов в сутки на скорости 15-40 км/час.

Напомним, Бескидский тоннель построен в 1886 году и уже исчерпал свой эксплуатационный ресурс, кроме того его слабая пропускная способность накладывала ограничения на весь международный транспортный коридор.

Бескидский тоннель – единственный одноколейный участок на всей длине V Критского коридора, проходящего по территории Италии, Словении, Венгрии, Словакии, Украины и России (Триест-Любляна-Будапешт-Братислава-Ужгород-Львов).

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
В Закарпатье помощника народного депутата поймали на взятке в 150 тыс. грнВ Закарпатье сорвался в пропасть лесовозВ Закарпатье из-за АЧС начался отстрел диких кабанов

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. На то и NATO. Андерс Расмуссен о Путине и шансах Украины попасть в Альянс 3683
  2. Нож из китового уса. Как чукчи победили российскую армию 24877
  3. Узнать своё место. Какой видят Украину в США 2749
  4. Ловушка для монархии. Как среди "русских" украинцев вычисляли 10179
  5. Вдруг не угробят. Почему мы продолжаем рисковать своими детьми 3814
  6. Мозг рулит. Психиатр Денис Полтавец о том, как нейроинтерфейсы изменят жизнь человечества 4423
  7. Не врите. Дэвид Саттер о путинской России, наследии Совка и надежде Украины 5315
  8. Пазл войны. Как фотограф Пьер Кром снимал в Крыму и на Донбассе 3647
  9. Путина я называю "капутин" — это невероятный мерзавец, — Валентин Сильвестров 30191
  10. Если бы я знал, как пишется музыка, я бы её не писал, — Евгений Станкович 1447
  1. Пенсию в октябре выплатят двумя частями 7330 / 8016
  2. После провала с законопроектами по Донбассу в Раду срочно приехал Порошенко 4163 / 4695
  3. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 3421 / 55334
  4. Рева сказал, как повлияет повышение пенсий на рост цен 2506 / 2804
  5. Стингу в Киеве понадобился врач 2504 / 2872
  6. Международные финансовые резервы России неумолимо сокращаются 2100 / 2408
  7. Киев будет полностью украинизирован 2008 / 2317
  8. Украина просит у США системы воздушной разведки и танковое вооружение 1967 / 2300
  9. Бухгалтерский учет в Украине переводят на стандарты Евросоюза 1927 / 2209
  10. Курица 70-х годов была в шесть раз полезнее современной 1730 / 2000
  1. Йося и его дети. История одесского гинеколога 31 / 79384
  2. Смерть — это ничто. Смерть — это скучно, — Генри Марш 19 / 4685
  3. Встать, суд пришёл. К чему может привести принятие судебной реформы в Украине 17 / 1987
  4. Пенсию в октябре выплатят двумя частями 16 / 8016
  5. Ловушка для монархии. Как среди "русских" украинцев вычисляли 13 / 10179
  6. Бухгалтерский учет в Украине переводят на стандарты Евросоюза 12 / 2209
  7. Нож из китового уса. Как чукчи победили российскую армию 12 / 24877
  8. Киев будет полностью украинизирован 11 / 2317
  9. Курица 70-х годов была в шесть раз полезнее современной 8 / 2000
  10. Нацгвардия испытала новые автоматические карабины 7 / 873
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.