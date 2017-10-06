В Закарпатье завершено строительство Бескидского тоннеля

Теперь Укрзализныця должна обустроить земляное полотно, проложить пути, обеспечить монтаж линии электропередачи и связи

Компания "Интербудмонтаж Украина" завершила строительство Бескидского тоннеля. Об этом сообщает ЦТС.

Предприятие выполняло основные строительные работы, то есть пробивало тоннель, бетонировало его, обустраивало гидроизоляцию.

За подразделениями Укрзализныци остается обустройство земляного полотна на подходах к новому тоннелю, укладка верхнего строения пути, монтаж линии электропередачи и связи. Полный комплекс работ планируется завершить 25 мая 2018 года.

Сообщается, что новый двухпутный тоннель будет пропускать до 100 пар поездов в сутки со скоростью 60-70 км/час. Действующий однопутный тоннель может максимум пропустить 47 поездов в сутки на скорости 15-40 км/час.

Напомним, Бескидский тоннель построен в 1886 году и уже исчерпал свой эксплуатационный ресурс, кроме того его слабая пропускная способность накладывала ограничения на весь международный транспортный коридор.

Бескидский тоннель – единственный одноколейный участок на всей длине V Критского коридора, проходящего по территории Италии, Словении, Венгрии, Словакии, Украины и России (Триест-Любляна-Будапешт-Братислава-Ужгород-Львов).