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Ситуация на Донбассе

Видео Боевики используют лазер для "ослепления" камер ОБСЕ

<span class="label red">Видео</span> Боевики используют лазер для "ослепления" камер ОБСЕ
Фото: Пресс-служба ОБСЕ

Лазер включают по ночам

06.10.17 85
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Боевики ОРЛО установили на горе князя Игоря под Луганском лазер для того, чтобы мешать камере ОБСЕ фиксировать обстрелы на данном участке фронта. Об этом говорится в сообщении СММ ОБСЕ в Украине.

В миссии показали видео с работающим лазером на подконтрольной боевикам территории, который в ночное время суток "ослепляет" камеру миссии. В ОБСЕ утверждают, что таким образом боевики пытаются что-то скрыть от наблюдателей.

Напомним, ОБСЕ установила камеру наблюдения в Станице Луганской для круглосуточного мониторинга ситуации у линии разграничения. Кроме того, такие камеры появились на контрольно-пропускных пунктах въезда/выезда "Гнутово", "Майорск" и "Марьинка".

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