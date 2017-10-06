Волкер сообщил Киеву, о чем будет говорить с Сурковым, – МИД

Спецпредставитель Госдепа США "играет в одной команде" с Украиной

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер предварительно проинформировал украинскую сторону о дате встречи в Белграде с помощником президента РФ Владислава Суркова и вопросах, которые будут там обсуждаться. Об этом заявил директор политического департамента Министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев, передает Радио Свобода.

"Украинская сторона была предварительно проинформирована и о дате встречи, и о вопросах, которые там будут обсуждаться", – сказал Макеев.

Он акцентировал, что американские партнеры находятся с Украиной в очень тесном контакте, а поддержка Соединенными Штатами "минского" и "нормандского" процесса и вообще процесса противодействия российской агрессии для нас чрезвычайно важна.

"Мы согласовываем с ними ключевые моменты, и из того количества встреч, которое Курт Волкер провел с руководством Украины, с министром иностранных дел, мы увидели, что мы говорим на одном языке", – подчеркнул дипломат.

Он добавил, что формат "Волкер-Сурков", как ранее "Нуланд-Сурков", можно назвать дополнительным к минскому и нормандскому процессам, потому что США являются важным игроком на международной арене.

"Но хочу отметить, что господин Волкер находится в тесном контакте с Украиной, а также с Берлином и Парижем. И мы играем здесь одной командой", – убежден директор политического департамента МИД.

Напомним, спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер и помощник президента РФ Владислав Сурков проведут встречу 7 октября в Белграде. Как проинформировал американский дипломат, на ней стороны обсудят, как ускорить имплементацию "Минска" и восстановить территориальную целостность Украины.

Предыдущая встреча спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины и помощника президента РФ состоялась 21 августа в Минске. Она проходила в закрытом режиме.