Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Волкер сообщил Киеву, о чем будет говорить с Сурковым, – МИД

Волкер сообщил Киеву, о чем будет говорить с Сурковым, – МИД

Волкер сообщил Киеву, о чем будет говорить с Сурковым, – МИД
Курт Волкер / Фото: flickr.com/usembassykyiv

Спецпредставитель Госдепа США "играет в одной команде" с Украиной

06.10.17 44
000

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер предварительно проинформировал украинскую сторону о дате встречи в Белграде с помощником президента РФ Владислава Суркова и вопросах, которые будут там обсуждаться. Об этом заявил директор политического департамента Министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев, передает Радио Свобода.

 "Украинская сторона была предварительно проинформирована и о дате встречи, и о вопросах, которые там будут обсуждаться", – сказал Макеев.

Он акцентировал, что американские партнеры находятся с Украиной в очень тесном контакте, а поддержка Соединенными Штатами "минского" и "нормандского" процесса и вообще процесса противодействия российской агрессии для нас чрезвычайно важна.

"Мы согласовываем с ними ключевые моменты, и из того количества встреч, которое Курт Волкер провел с руководством Украины, с министром иностранных дел, мы увидели, что мы говорим на одном языке", – подчеркнул дипломат.

Он добавил, что формат "Волкер-Сурков", как ранее "Нуланд-Сурков", можно назвать дополнительным к минскому и нормандскому процессам, потому что США являются важным игроком на международной арене.

"Но хочу отметить, что господин Волкер находится в тесном контакте с Украиной, а также с Берлином и Парижем. И мы играем здесь одной командой", – убежден директор политического департамента МИД.

Напомним, спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер и помощник президента РФ Владислав Сурков проведут встречу 7 октября в Белграде. Как проинформировал американский дипломат, на ней стороны обсудят,  как ускорить имплементацию "Минска" и восстановить территориальную целостность Украины.

Предыдущая встреча спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины и помощника президента РФ состоялась 21 августа в Минске. Она проходила в закрытом режиме.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Украина вошла в ТОП-10 экспортеров пищевых продуктов в ЕвросоюзУкраина просит у США системы воздушной разведки и танковое вооружениеБольше половины украинцев готовы с оружием защищать свою страну, – опрос

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. На то и NATO. Андерс Расмуссен о Путине и шансах Украины попасть в Альянс 3682
  2. Нож из китового уса. Как чукчи победили российскую армию 24877
  3. Узнать своё место. Какой видят Украину в США 2749
  4. Ловушка для монархии. Как среди "русских" украинцев вычисляли 10179
  5. Вдруг не угробят. Почему мы продолжаем рисковать своими детьми 3814
  6. Мозг рулит. Психиатр Денис Полтавец о том, как нейроинтерфейсы изменят жизнь человечества 4423
  7. Не врите. Дэвид Саттер о путинской России, наследии Совка и надежде Украины 5315
  8. Пазл войны. Как фотограф Пьер Кром снимал в Крыму и на Донбассе 3647
  9. Путина я называю "капутин" — это невероятный мерзавец, — Валентин Сильвестров 30191
  10. Если бы я знал, как пишется музыка, я бы её не писал, — Евгений Станкович 1447
  1. Пенсию в октябре выплатят двумя частями 7204 / 8015
  2. После провала с законопроектами по Донбассу в Раду срочно приехал Порошенко 4152 / 4695
  3. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 3228 / 55332
  4. Рева сказал, как повлияет повышение пенсий на рост цен 2495 / 2804
  5. Стингу в Киеве понадобился врач 2448 / 2870
  6. Международные финансовые резервы России неумолимо сокращаются 2057 / 2408
  7. Украина просит у США системы воздушной разведки и танковое вооружение 1947 / 2299
  8. Киев будет полностью украинизирован 1946 / 2317
  9. Бухгалтерский учет в Украине переводят на стандарты Евросоюза 1916 / 2209
  10. Курица 70-х годов была в шесть раз полезнее современной 1722 / 2000
  1. Йося и его дети. История одесского гинеколога 28 / 79381
  2. Смерть — это ничто. Смерть — это скучно, — Генри Марш 18 / 4684
  3. Встать, суд пришёл. К чему может привести принятие судебной реформы в Украине 17 / 1987
  4. Пенсию в октябре выплатят двумя частями 16 / 8015
  5. Ловушка для монархии. Как среди "русских" украинцев вычисляли 12 / 10179
  6. Бухгалтерский учет в Украине переводят на стандарты Евросоюза 12 / 2209
  7. Нож из китового уса. Как чукчи победили российскую армию 11 / 24877
  8. Киев будет полностью украинизирован 10 / 2317
  9. Курица 70-х годов была в шесть раз полезнее современной 8 / 2000
  10. Оппоблоку прочат смерть. Кто выиграет от раскола в лагере вчерашних регионалов 6 / 1995
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.