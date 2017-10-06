СБУ хочет ввести уголовную ответственность для украинских политиков и чиновников за визиты в РФ

Служба безопасности Украины разрабатывает предложения по совершенствованию действующего законодательства, направленные на эффективное противодействие развязанной Кремлем "гибридной войне" против Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

"За последние два года Служба безопасности предложила ряд изменений в более чем 30 законодательных документов для повышения уровня национальной безопасности и борьбы с терроризмом именно в условиях российской агрессии. Украинский парламент, в частности, принял предложенные СБУ изменения в Закон Украины "О борьбе с терроризмом" и одобрил в первом чтении проект Закона "Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины". Очередным шагом правового регулирования противодействия российской агрессии стала инициатива главы СБУ Василия Грицака о запрете поездок политиков и чиновников в РФ", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что юристы СБ Украины подготовили законопроект об ограничении визитов в РФ политикам, чиновникам, представителям органов местного самоуправления и общественным деятелям.

В проекте закона, в частности, предусмотрена уголовная ответственность чиновников за посещение РФ с целью причинения вреда национальным интересам Украины.

Соответствующую статью предлагается добавить в Уголовный кодекс Украины.

"Учитывая важность законопроекта для украинского общества, СБУ открыта к профессиональным предложениям по его совершенствованию и перед передачей документа одному из субъектов законодательной инициативы выносит подготовленный законопроект на публичное обсуждение", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно СБУ пресекла организованную за кремлевские деньги антиукраинскую акцию.