Украине пока нежелательно поднимать вопрос о пересмотре беспошлинных квот, – Мингарелли

Во время Киевского международного экономического форума произошел спор между торговым представителем Украины Наталией Микольской и главой представительства ЕС в Украине Хьюгом Мингарелли. Об этом сообщает Европейская правда.

"Конечно, по некоторым позициям пошлины ЕС невелики и не препятствуют поставкам сверх квот. Но по некоторым позициям таможенные ставки достигают 10-15% – и это проблема, которая негативно влияет на конкурентоспособность украинской продукции. А по некоторым позициям эти пошлины еще выше – и они могут рассматриваться как де-факто попытки защиты рынка от импорта", – пояснила Микольская.

Таким образом она отреагировала на заявление главы представительства ЕС Хьюга Мингарелли, что малый размер беспошлинных квот ЕС не является препятствием для украинского экспорта.

Более серьезной проблемой, по мнению дипломата, является медленная имплементация Украиной технических стандартов ЕС.

Мингарелли, отвечая Микольской, заявил, что Украине не стоит сейчас поднимать вопрос о пересмотре квот.

"Это болезненный вопрос для ЕС, учитывая, что и мы тоже еще не вышли из кризиса. Поэтому Украине не стоит сейчас поднимать вопрос о пересмотре квот, особенно учитывая то, что вы только что получили дополнительные автономные преференции от ЕС", – сказал он.

Напомним, 1 октября вступили в силу автономные торговые преференции ЕС для Украины.