Гриневич разъяснила суть закона об образовании генсеку Совета Европы

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич обсудила с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом закон "Об образовании". Об этом в Twitter написал постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

"Завершилась встреча с генсеком Совета Европы. Министр Гриневич объяснила суть реформы образования. На все вопросы дала исчерпывающие ответы", – написал он.

1/2 Завершилася зустріч з Генсеком Ради Європи. Міністр Гриневич пояснила суть реформи освіти. На усі запитання надала вичерпні відповіді. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 6 октября 2017 г.

"Эксперты СЕ очень положительно оценивают реформу образования. По статье 7 ждем выводов "Венецианки". Партнеры должны снизить градус риторики", – добавил Кулеба.

2/2 Експерти РЄ дуже позитивно оцінюють реформу освіти. Щодо статті 7 чекаємо на думку Венеціанки. Партнери мають знизити градус риторики — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 6 октября 2017 г.

Ранее министр образования и науки Украины Лилия Гриневич сообщила, что выводы Венецианской комиссии относительно "языковой статьи" закона "Об образовании" будут получены уже до конца осени.

Напомним, 25 сентября президент Порошенко подписал закон "Об образовании", которым в Украине вводится 12-летнее среднее образование. Верховная рада приняла этот закон 5 сентября. Документ предусматривает, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык – украинский.

В Польше, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии выразили обеспокоенность в связи с нормами этого закона, касающимися языка обучения представителей национальных меньшинств.

26 сентября правительство Венгрии заявило, что будет блокировать все дальнейшие решения Европейского Союза, направленные на сближение ЕС с Украиной, из-за закона "Об образовании".

Министерство иностранных дел Украины направило закон "Об образовании" на экспертизу в Венецианскую комиссию.