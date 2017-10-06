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Инфографика Погода на выходные

<span class="label red">Инфографика</span> Погода на выходные
Осень / Фото: ru.molbuk.ua

В западных регионах ожидаются заморозки

06.10.17 47
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В субботу в Украине без осадков, в воскресенье местами пройдут дожди. На западе Украины ожидаются заморозки, а на юге потеплеет до +28°.

В столице в субботу без осадков, температура воздуха ночью +6°, днем +14°. В воскресенье дождь, +7°...+10°, пишет УНИАН.

Во Львове завтра без осадков, ночью +5°, днем +11°. В воскресенье солнечно, +4°...+13°.

В Луцке в субботу ночью +5°, днем +12°, без осадков. В воскресенье ночью +4°, днем +13°, переменная облачность.

В Виннице в субботу пасмурно, температура воздуха +4°...+12°. В воскресенье до +10°, дождь.

Одесситам на выходных обещают дожди. В субботу температура ночью +6°, днем +12°. В воскресенье +6°...+16°.

В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +8°, днем +13°. В воскресенье +11°...+17°, пасмурно.

Прогноз на 7 октября

Прогноз на 8 октября

В Днепре в субботу пасмурно. Температура ночью +7°, днем +14°. В воскресенье пройдет дождь, температура воздуха +9°...+21°.

В Симферополе завтра без осадков, +14°...+25°. В воскресенье +10°...+28°, ливень.

Жителям Мариуполя обещают на субботу солнечную погоду, температура ночью +10°, днем +19°. В воскресенье без осадков, температура до +23°.

В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью +6°, днем +13°. В воскресенье температура до +21°, пасмурно.

В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью +7°, днем +14°. В воскресенье +11°...+22°, солнечно.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу без осадков, температура до +9°. В воскресенье пасмурно, ночью -1°, днем +11°.

В Моршине на Львовщине в субботу солнечно, ночью 0°, днем +14°. В воскресенье без осадков, ночью 0°, днем до +14°.

В Трускавце в субботу переменная облачность, температура до +13°. В воскресенье температура днем +14°, солнечно.

В Сваляве завтра небольшая облачность, +16°, в воскресенье без осадков, температура воздуха +1° …+16°.

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