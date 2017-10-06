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Введение миротворцев ООН на Донбасс

Русскоязычное население Украины страдает только там, где есть российские войска, – Волкер

Русскоязычное население Украины страдает только там, где есть российские войска, – Волкер
Курт Волкер / Фото: flickr.com-cwa.events

Миссия миротворцев ООН на Донбассе должна стать основой для выполнения Минских соглашений

06.10.17 48
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Русскоязычное население Украины страдает только там, где находятся российские войска.

Об этом сказал спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер в интервью российскому изданию Gazeta.ru.

"Цель Минских соглашений, которые поддерживают и Россия, и США, и на условия которых согласилась Украина, — это восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины на востоке страны. И один из вопросов, который Россия постоянно поднимает в ходе дискуссий, это необходимость обеспечить безопасность русскоязычного населения в зоне конфликта. С этим мы тоже согласны", - сказал Волкер.

"Проблема в том, что единственное место в Украине, где русскоязычное население подвергается опасности, — это там, где находятся российские войска", - подчеркнул он.

Волкер подчеркнул, что основная идея международной миротворческой миссии заключается в том, чтобы обеспечить безопасность в зоне конфликта и таким образом гарантировать, что русскоязычное население будет чувствовать себя защищенным.

"Кроме того, миссия миротворцев ООН станет основой для выполнения Минских соглашений. Так что, мне кажется, что у позиций России, Украины, Франции и Германии ("нормандская четверка") много общего", - добавил он.

По словам Волкера, сейчас стоит задача "перейти от российского предложения по миротворцам, которое было объявлено в Нью-Йорке, к более широкому подходу, чтобы мы могли избежать углубления противоречий внутри Украины и действительно создать условия и для обеспечения безопасности в зоне конфликта, и для реализации Минских договореностей".

Напомним, Волкер высказался по особому статусу оккупированного Донбасса.

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