Молдова отказала судье-"баночнику" Чаусу в политическом убежище

Молдова отказала судье Днепровского районного суда Киева Николаю Чаусу в предоставлении политического убежища. Об этом сообщает deschide.md.
Советник президента по юридическим вопросам Максим Лебединский заявил, что соответствующее решение приняла комиссия по проблемам граждан и предоставлению политического убежища при президенте Республики Молдова.
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Напомним, в апреле глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что экстрадиция судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса из Молдовы в Украину может занять от нескольких месяцев до года. Холодницкий отмечал, что украинская сторона подала все необходимые для экстрадиции документы.
Правоохранители задержали Чауса в Молдове 28 февраля 2017 года. Позднее стало известно, что он сдался сам.
9 августа 2016 года детективы Национального антикоррупционного бюро разоблачили Чауса при получении взятки в 150 тысяч долларов, он прятал деньги в трехлитровой банке.
11 ноября Интерпол объявил Чауса в международный розыск.