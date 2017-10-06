Молдова отказала судье-"баночнику" Чаусу в политическом убежище

Похоже, хранение 150 тысяч долларов взятки в трехлитровой банке не является достаточным основанием для предоставления убежища

Молдова отказала судье Днепровского районного суда Киева Николаю Чаусу в предоставлении политического убежища. Об этом сообщает deschide.md.

Советник президента по юридическим вопросам Максим Лебединский заявил, что соответствующее решение приняла комиссия по проблемам граждан и предоставлению политического убежища при президенте Республики Молдова.

Напомним, в апреле глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что экстрадиция судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса из Молдовы в Украину может занять от нескольких месяцев до года. Холодницкий отмечал, что украинская сторона подала все необходимые для экстрадиции документы.

Правоохранители задержали Чауса в Молдове 28 февраля 2017 года. Позднее стало известно, что он сдался сам.

9 августа 2016 года детективы Национального антикоррупционного бюро разоблачили Чауса при получении взятки в 150 тысяч долларов, он прятал деньги в трехлитровой банке.

11 ноября Интерпол объявил Чауса в международный розыск.